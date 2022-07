In questa estate sicuramente turbolenta per alcuni difensori dell’Inter, vedi le voci su Bastoni e Skriniar, vorrei oggi soffermarmi un attimino su Stefan De Vrij. L’olandese ha solo un anno di contratto, per ora nessuno si è presentato in Viale della Liberazione con un’offerta cash importante e quindi è molto probabile che da settembre si pianifichi il rinnovo del suo contratto con la Beneamata. Ecco, per me l’ex centrale della Lazio può essere “un grande acquisto”. Nel calcio non abbiamo memoria, o forse l’abbiamo solo per quello che ci conviene. È vero infatti che l’errore su Giroud è costato carissimo in chiave Derby e campionato. Ma sottolineerei pure che nel successivo match di Coppa Italia (quello in cui i nerazzurri hanno scherzato con i cugini rossoneri, sconfiggendoli per 3-0) il francese non ha toccato palla. Questo perché De Vrij, conscio di quanto successo prima, si è applicato, anche con l’aiuto di un tattico personale, per migliorare e non sbagliare più.