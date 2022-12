Basti pensare che per far disputare il torneo appena concluso sono stati interrotti tutti i campionati, alzando il sipario sulla competizione nell’insolito mese di novembre per poi concluderlo con la finale del 18 dicembre. Una data a caso? Assolutamente no, perché è proprio in quel giorno che ha luogo la festa nazionale del Qatar per celebrare l’unificazione risalente al lontano 1878. Ma non è tutto. In questi mesi il nome del Qatar è stato legato ai diritti civili. Perché letteralmente calpestati. Si può partire dai numerosi morti sul lavoro per la costruzione in poco tempo degli stadi, si può proseguire con i diritti delle comunitù lgbt+ messi sotto le suole dei pezzi grossi di Doha: facile ricordare il divieto (pena ammonizione) delle fasce arcobaleno One Love promosse da tante nazionali (con la Germania in testa) e le gravi parole dell’ambasciatore della competizione, Khalid Salman, che nell’intervista rilasciata all’emittente televisiva tedesca Zdf bollava l’omosessualità come un “danno psichico”, informando gay, lesbiche, bisessuali e transgender in arrivo nel paese che avrebbero dovuto “accettare le nostre regole”. Non si possono inoltre dimenticare le accuse di sportwashing, la polemica sulla birra in tribuna, il caso Qatargate esploso con la corruzione, il riciclaggio e l’associazione a delinquere entrate addirittura di prepotenza negli uffici dell’Unione Europea a colpi di mazzette.

Il triste tentativo di mediazione del presidente della FIFA Gianni Infantino con una non richiesta frase ad effetto (“Oggi mi sento del Qatar. Oggi mi sento arabo, africano, gay, disabile, oggi mi sento un lavoratore migrante”) è invece diventato l’ennesimo scivolone mediatico di un'organizzazione che, anno dopo anno, continua a perdere credibilità. E non serviva, all'antivigilia di Argentina-Francia, continuare a forzare la mano affermando che quello in Qatar è stato “il miglior Mondiale di sempre”. Perché di indimenticabile ha ben poco, ma ha tanto da cancellare: il suo inizio, il suo proseguo e il suo finale, dove si è perfino trasformata la figura di una stella come Messi in MaraDoha. Un pallone che rotola, unito al soldo, non può permettere che tutto il resto non conti più nulla.