"Buongiorno signor Marotta. La sua missione, se dovesse accettarla, riguarda il bilancio in attivo di 60 milioni e la riduzione del monte ingaggi del 10-15%. Può scegliere gli altri membri della squadra, ma è essenziale che due di questi siano Ausilio e Baccin, i suoi ds e vice ds che la aiuteranno a gestire le trattative. Ha 48 ore per reclutare Mkhitaryan e raggiungermi in sede per le foto e il contratto. Come sempre, se lei o un qualsiasi altro membro della squadra venisse scoperto, il mister negherà di essere stato a conoscenza di qualunque operazione. Ah signor Marotta, la prossima volta che va in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va".

Lanciati via gli occhialini da sole con il videomessaggio del presidente Zhang, Beppe Marotta stava già rimuginando il piano per il suo secondo mercato impossibile, mentre si preparava a lasciare l'hotel di Parigi dove aveva soggiornato nel weekend. Tra una visita al Louvre e una gita a Disneyland, il dg aveva trovato anche il tempo per assistere alla finale di Champions League tra il Liverpool e il Real Madrid, seduto in poltroncina d'onore allo Stade de France a debita distanza da Wanda Nara. Spettacolo anche questo ricreativo, visto che i nomi in ballo per la costruzione dell'Inter 2022-2023 non potevano certamente essere quelli costosissimi stampati sulle maglie dei Reds e neppure quelli dei Blancos, al contrario sarebbero stati studiati sulla lista dei Parametros Zeros, con l'eccezione del torinista Bremer con il quale l'Inter aveva già l'accordo, mentre adesso bisognava allentare le pretese del presidente granata Cairo. Una missione destinata a complicarsi maggiormente anche per le ultime notizie arrivate da Londra.

Dopo le cessioni nella scorsa estate di Hakimi e Lukaku, la separazione consensuale con Conte e il puntellamento della rosa campione d'Italia assegnata al nuovo tecnico Inzaghi, i paletti di Suning impongono ancora una volta una campagna acquisti autofinanziata, quindi l'esigenza di un sacrificato tra i big con indizi che condurrebbero a Bastoni. L'obiettivo è quello di far sborsare al Tottenham allenato proprio dall'ex tecnico nerazzurro i 70 milioni che consentirebbero all'Inter di portarsi largamente in attivo, mentre si congelerebbe l'ipotesi dell'addio di De Vrij e Skriniar seguirà la scia di altri pilastri quali Barella e Brozovic firmando anche lui il rinnovo. E a proposito di firme, tra le priorità sul taccuino del dg ci sarebbero state anche il prolungamento di Inzaghi, ormai imminente, e quello sempre più sfumato di Perisic, che alla fine non raggiungerà Pogba e Di Maria alla Juve, nonostante secondo alcuni il croato avesse già preso casa a Torino, ma è pronto a trasferirsi a Londra per sposare la causa degli Spurs. Ennesima conferma che in realtà a Conte la rosa nerazzurra è sempre piaciuta.