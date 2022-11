Due giorni senza Inter: cronache dal Qatar. Le ultime 48 ore si sono concluse simbolicamente con Romelu Lukaku in tribuna, l'assenza più rumorosa di questo avvio di stagione per i colori nerazzurri. La stella del Belgio, portato per forza di cose al Mondiale da Roberto Martinez nella speranza di un recupero sul quale nessuno si sbilancia, non era né in campo né in panchina per l'esordio dei Rode Duivels contro il Canada. Una non notizia dopo la ricaduta accusata nel cammeo con la Samp, in una delle sue cinque presenze totalizzate in tre mesi con il club. Se dipendesse da lui, a detta del suo ct, Big Rom tornerebbe in campo già contro il Marocco domenica prossima, ma i medici suggeriscono prudenza e hanno fissato il suo esordio al Mondiale per il 1° dicembre, data dello scontro diretto con il suo compagno Marcelo Brozovic. Che ieri, a quasi due mesi dal famigerato Udinese-Inter 3-1, è tornato a giocare una gara da titolare, arrivando alla fine della stessa senza affanni dopo le prove generali nel test amichevole vinto contro l'Arabia Saudita. Praticamente, lo staff medico dell'Inter lo ha rimesso in sesto per 'prestarlo' alla Nazionale croata, un fatto non insolito in questa strana coppa del mondo collocata nel bel mezzo alla stagione. Epic Brozo, lasciando stare le trascurabili apparizioni con Juve e Atalanta, è uscito dall'infermeria giusto in tempo per cantare l'inno del suo Paese che ha risuonato tra le pareti dello stadio Al-Bayt, dove ha diviso il campo come ai vecchi tempi con Ivan Perisic, colui che ha ingaggiato il duello dei 'rimpianti' sulla fascia con Achraf Hakimi, le frecce tricolore di Antonio Conte nella stagione conclusa con la conquista del 19esimo scudetto. Nello stesso rettangolo verde c'era anche Mateo Kovacic, il cui addio a Milano è tornato d'attualità appena Andrea Stramaccioni, stuzzicato durante la telecronaca della partita, ha dichiarato in diretta nazionale, su Rai 2, che da allenatore dell'Inter lo avrebbe volentieri tenuto in rosa: "Sono un suo grande estimatore, ero innamorato di lui. Senza fare nessun commento sulla scelta, è stata un'opportunità economica con il Real Madrid che ha offerto tanti soldi per un ragazzo così giovane". Poi la constatazione amara di Strama: "Non dimentichiamoci che due anni dopo sarebbe arrivato anche Brozovic, quindi l'Inter avrebbe potuto avere 2/3 del centrocampo della Croazia".