Sono diciassette le ore che ci separano dal fischio d'inizio del Mondiale di Qatar. Un Mondiale storicamente unico che senza dubbio resterà quello più in evidenza nella lista dei ventuno Tornei giocati fino a questo momento, ventidue a competizione terminata. Unicità che viene inevitabilmente associata in primis alla straordinaria collocazione stagionale in cui si disputa. Secondarie ma non per importanza le altre variabili che fanno di questa competizione una delle più segnanti: quello che comincerà alle 17 (ora italiana) di quest'oggi sarà l'ultimo Mondiale a 32 squadre, prima di passare alla nuova formula che prevede la partecipazione di 48 Nazionali, e (probabilmente) l'ultimo Mondiale di giocatori dal calibro di Leo Messi e Cristiano Ronaldo (anche se non è detto il portoghese molli a giudicare dalle recenti dichiarazioni), l'ultima chiamata per vincere l'unico grande titolo mancante ad un palmares già ricchissimo di trofei e soddisfazioni che fungerebbe da titolo di coda (o quasi) di una carriera inenarrabile se non con video-supporto. Ma questa è un'altra storia, meravigliosa, eccitante, eccezionale e chi ne ha più ne metta, che non è il momento di raccontare, o semplicemente di cui discutere. Tutto bello, tutto romantico, tutto molto wow quanto detto fino a questo momento, eppure il dark side del fantastico iperfuturistico Mondiale di Qatar esiste eccome!

Niente a che vedere con la grande assenza dell'Italia, certamente triste ma non di certo immorale. Niente a che vedere neppure con i Pink Floyd o eventuali colonne sonore del Torneo in questione, o forse sì, vedi il caso Dua Lipa. Il dark a cui facciamo riferimento è ampio, triste ma soprattutto ahinoi neanche troppo scioccante a dirla tutta. Ma in questo caso fa bene rimembrarlo, se non altro perché se è vero che dietro ad ogni Mondiale di calcio c'è sempre il sogno di un ragazzino che si realizza o comincia, tanto vale difenderne la purezza, questa inevitabilmente sconosciuta nel backstage del grande evento che partirà tra poco. Di controversie legate all'allestimento dei grandi eventi ne conosciamo a bizzeffe, a partire dal Mondiale di Brasile del 2014 all'Expo di Milano 2015. Ma l'alone di tristemente anti-etico e immorale che avvolge la Coppa del Mondo che sta per cominciare è probabilmente, con le giuste proporzioni, ineguagliabile nella storia. Ed eccola difatto l'altra uncità. Nell'ormai lontano 2010, quando furono presentati alla Fifa i dossier progettuali della formale proposta come Paese ospitante l'evento, gli impianti - otto per la precisione - che da oggi pomeriggio saranno teatro del grande spettacolo non esistevano neanche. Il che significa che nel giro di dodici anni, nel bel mezzo del torrido deserto qatariota è avvenuta una vera e propria migrazione di manovali che potessero realizzare il miracolo architettonico che da oggi potremo 'ammirare'. Anche in questo caso si potrebbe pensare ad un non so che di spettacolare e fantascientifico, se non fosse che i manovali che ne hanno realizzato l'opera fossero tutti provenienti da paesi poveri quali India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh... sottopagati a dir poco. Secondo un'inchiesta svolta dal Guardian i lavoratori a cui questo 'miracolo' è costata la vita sarebbero almeno 6.500.