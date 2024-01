Ci risiamo. Per il secondo anno consecutivo l'Inter vola a Riyadh per disputare la Supercoppa italiana, che diversamente dagli anni passati si presenta per la prima volta con un format diverso e segue per certi versi un solco già tracciato dalla Spagna... E non soltanto per la formula di mini-torneo a quattro squadre, con tre partite complessive (due semifinali e finale in gara unica). In Italia come in Spagna la domanda sorta spontanea, già l'anno scorso e riproposta quest'anno, è: perché disputare la Supercoppa in Arabia?

I fatti dicono che la Lega Serie A nel 2018 ha stretto la mano alle autorità sportive saudite per disputare in Arabia tre finali di Supercoppa in cinque anni per 25 milioni di dollari circa. Lo scorso anno però, dopo la vittoria dell'Inter contro il Milan, terza finale di Supercoppa dopo quella vinta dalla Juve sempre contro il Milan a Gedda valida per la stagione 2018 e giocata nel gennaio 2019 e quella del dicembre 2019 giocata sempre a Riyadh al KSU Stadium, vinta dalla Lazio di Simone Inzaghi contro la Juventus, una maxi-offerta avanzata dal ministero dello sport saudita ai vertici della Serie A ha fatto sì che la collaborazione si prolungasse cambiando, appunto, format. Il nuovo accordo prevede la disputa in Medio Oriente di quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa, due consecutive (2023 e 2024) e le ultime due edizioni del Torneo (2028 e 2029) in Arabia, da stabilire ancora le sedi delle edizioni del 2026 e 2027. L'edizione 2023 attualmente in corso porterà nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro, ed è strutturata sulla base del modello delle final four, partecipano le squadre prime due classificate nelle due principali competizioni italiane, dunque Napoli campione d'Italia in carica e Inter vincitrice della Coppa Italia, Lazio, seconda in Serie A 2023/2024, e Fiorentina, seconda nella finale di Roma. Un accordo che a grandi linee, a tastoni, con un calcolo approssimativo e al netto di tutte le variabili, potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro totali. Fin qui quelli guadagnati sono meno di 50 milioni.

Risposta semplice e altrettanto scontata che non necessita neppure grandi spiegazioni retoriche. Difficile per la Lega quanto per i club rifiutare partnership di un certo peso economico, specie nell'epoca del post-Covid. Tuttavia altrettanto difficile è comprenderne ancora una volta, esattamente come lo scorso anno e in quelli ancora addietro, le ragione etiche, al netto dei tanti slogan e le prese di posizioni mediatiche tante volte sbandierate a favore di certe cause, di certo non meno importanti rispetto a quella economica, quali il rispetto dei diritti umani. "La situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è estremamente negativa. Negli ultimi otto anni, da quando il principe della Corona bin Salman è diventato l’uomo forte del regno, ci sono state oltre 1250 impiccagioni; tutti i difensori dei diritti umani sono in carcere e vengono emesse regolarmente condanne a decenni di carcere anche solo per aver scritto un post su una piattaforma social" ha detto il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, qualche giorno fa, prima che il Torneo cominciasse, sui canali di Amnesty International Italia" a proposito delle controversie che ancora una volta travolgono l'argomento Supercoppa. Salma al-Shehab è solo una delle centinaia di donne condannate ad anni di reclusione per aver espresso sui social espressioni a favore delle attiviste per i diritti delle donne. La donna è stata addirittura accusata di terrorismo e prima di essere processata, è stata detenuta in isolamento per 285 giorni.

Uno dei tanti nomi e delle tante ragioni per i quali le parole di diplomazia e di facciata né le inoppugnabili ragioni economiche che oggi movono il sole e l'altre stelle non bastano a spiegare e giustificare, fino in fondo, una stretta di mano con lo sguardo rivolto solo da una parte. Specie da parte di un'Italia nel 2024, all'indomani di un anno (2023) che conta oltre le 100 donne vittime di femminicidio.