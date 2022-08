Dieci campionati conquistati, record italiano. Tre negli ultimi sei anni, il che significa aver vinto la metà dei tornei nazionali disputati nel periodo citato, quattro dalla stagione 2011 in poi. Possiamo sindacare su tutto. Ogni opinione calcistica è bene accetta. Ma i numeri non mentono. Nessun club in Italia ha costruito squadre Primavera vincenti come l’Inter. Certo, trovare i nuovi Pandev, Martins, Santon e Balotelli (non formatosi in nerazzurro, ma che qualche partita in Under 19 l’aveva sì disputata) non succede ogni stagione. Anzi, dei tantissimi ragazzi usciti da Interello molti poi si sono persi.

Ma anche qui rientra una mera constatazione numerica: non tutti gli atleti delle giovanili possono imporsi tra i grandi. Nonostante le premesse. O la stampa amica che per vendere giornali e indurre clickbait pompa Hachim Mastour come il nuovo fenomeno del football globale. Quando si scrive un pezzo o si lancia una notizia si deve essere imparziali. Controllare le fonti, stare attenti a non commettere errori. Purtroppo qualche errore qui e lì può capitare, come il prendere talvolta una cantonata lavorativa.

In questi giorni sembra che senza Cesare Casadei non si possa giocare a calcio. Esagero ovviamente, ma voglio farvi capire il mio punto di vista. Se hai dei talenti in Primavera è giusto puntare su di loro, o almeno provarci. Ma se ti arriva un’offerta fuori mercato, soprattutto in una situazione complessa come quella nerazzurra, non puoi dire di no. Nel caso specifico auguro al romagnolo una brillante carriera. Per me ha le capacità per imporsi tra i grandi. Ma sono pure sicuro che il 50% (e sono buono) di quelli che criticano la sua cessione non ha visto più di cinque partite di Casadei (giornalisti compresi).