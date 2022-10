Scusate il ritardo, non solo perché l'Inter sia tornata a vincere. Quello era già successo, come purtroppo è già successo che tra campionato e Champions, la Beneamata sia già caduta per ben cinque volte. Ma per la prima volta, contro il Barcellona, abbiamo rivisto la Squadra. Squadra intesa come unità di intenti, voglia di aiutare il compagno in difficoltà, voglia di smentire chi già pensava ad uno scollamento definitivo tra calciatori e tecnico. Simone Inzaghi non ha garantito il posto sulla panchina dell'Inter per grazia ricevuta, ma nella notte da non sbagliare ha dimostrato di avere ancora voce in capitolo in un ambiente che nella scorsa stagione, sotto la sua guida, ha comunque lottato per lo scudetto fino all'ultima giornata e ha conquistato due coppe.

Dopo il beffardo ko con la Roma, figlio di errori tecnici e mentali, martedì scorso a San Siro il “Noi” è tornato finalmente a prevalare sull'”Io”. Il Barcellona giocava, l'Inter faceva muro. Un muro prima mentale che fisico. Un muro che con il passare dei minuti ha costretto i catalani alla resa perché erano i nerazzurri a indirizzare la gara con la forza del pensiero. Ogni movimento, ogni spostamento interista era propedeutico al raggiungimento dell'obiettivo, mentre Lewandowski e compagni continuavano a passarsi il pallone senza riuscire a fare quello che il gioco del calcio richieda per vincere le partite, ossia tirare in porta. Brodino o svolta per l'Inter dopo la notte di Champions? In termini pratici sono arrivati tre punti fondamentali per sperare ancora di volare agli ottavi in un girone difficilissimo. Certo, la Beneamata dovrà cercare di non perdere al Camp Nou mercoledì prossimo in un ambiente reso infuocato dallo squallido comportamento del signor Xavi durante la gara, quando ipotizzava che l'Inter avesse pagato l'arbitro e per le conseguenti parole da lui pronunciate in conferenza stampa. Dumfries ha toccato la palla con la mano? Probabile. Ma prima l'aveva sfiorata anche con la testa? Probabile anche questo. L'immagine non ha chiarito e nel dubbio fa fede la decisione di campo. Giusta o sbagliata che fosse. Il signor Xavi, enorme ex calciatore, martedì scorso si è rivelato un pessimo commentatore di una sconfitta che lo vede come principale responsabile.