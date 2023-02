Nel 2023 Lautaro Martinez è diventato l’assoluto trascinatore dell’Inter, di cui ora è il leader indiscusso. E non solo per la fascia da capitano stretta intorno al suo braccio nelle ultime partite, utile per provare a cancellare, per quanto possibile, il fastidioso ‘caso-Skriniar’. A raccontare l’inizio anno col turbo del Toro ci pensano i numeri: dopo il parziale digiuno da gol nel big match vinto contro il Napoli - complice anche la panchina iniziale a causa del ‘fresco’ Mondiale che l’ha caricato a molla, soprattutto dal punto di vista mentale - il 10 nerazzurro ha timbrato il cartellino con estrema puntualità: prima contro il Monza (in campionato), poi è stato il turno del Parma (agli ottavi di Coppa Italia), dell’Hellas Verona e della Cremonese (di nuovo in Serie A) senza dimenticare il doppio graffio nei due derby vinti nel giro di 20 giorni contro il Milan, tra Supercoppa e campionato. Da Riyadh a Milano la storia non è cambiata, con il Diavolo inginocchiato al cospetto del Biscione e Lauti che, con prepotenza, continua a scrivere il suo nome nella storia dell’Inter e della stracittadina milanese.

Il numero 10 interista, match winner con l'incornata vincente che ha decisio l'ultimo incrocio con i cugini, è diventato infatti il secondo miglior marcatore straniero nella storia del club nerazzurro nel derby: sono 7 i gol dell'argentino (il secondo in stagione dopo quello in Arabia Saudita), ora dietro solo a Istvan Nyers (a quota 11). Ma non è tutto, perché l'ex Racing Avellaneda è anche il terzo marcatore straniero di sempre in Serie A con l'Inter: il gol contro il Milan gli ha permesso di salire a quota 70 in campionato con la maglia nerazzurra. È il 12° giocatore nella storia interista a raggiungere questo traguardo, il terzo straniero dopo il già citato Nyers e Mauro Icardi.