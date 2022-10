Che partita di Hakan Calhanoglu ! E non è la prima. Contro la Salernitana, il turco è stato il migliore in campo in un'Inter che di prestazioni buone e buonissime ne ha messe in mostra. Ma quella dell'ex milanista è stata certamente quella più scintillante.

Un acquisto (a zero) senz'altro azzeccato dalla dirigenza nerazzurra e sponsorizzato da Inzaghi stesso, che a più riprese ha confermato la sua grande ammirazione per le doti del turco. Un matrimonio riuscitissimo a ogni livello, dentro e fuori dal campo, se è vero che anche per i supporter interisti è diventato ormai un beniamino.

Il suo passaggio dal Milan all'Inter, al contrario, ha chiaramente scatenato l'ira funesta di tanti tifosi rossoneri sentitisi traditi dal loro vecchio giocatore. Ma la storia non è così banale come in tanti la raccontano. I cori di scherno subiti a ogni derby e quelli che puntualmente gli vengono dedicati anche quando le due squadre non si incrociano sul campo, sono lì a confermare come il nervo sia scoperto dal lato rossonero dei Navigli. Uno “smacco”, evidentemente, non ancora digerito. E, nonostante gli svariati tentativi di sminuire la percezione del livello del calciatore, appare chiaro come Calhanoglu logora chi non ce l'ha (più).