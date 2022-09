Andrò dritto al punto, senza girarci troppo intorno. Asllani deve partire dal primo minuto sabato contro la Roma. Il 20 enne ex Empoli è stato preso per sostituire Brozovic in caso di necessità. Ergo, il suo momento è ora. Non domani o dopo. Adesso. Non ho dubbi che il ragazzo meriti una possibilità, anzi a dire il vero per me la meritava già prima, magari come mezzala, anche se questo è un altro discorso.

Quel che è certo è che l’albanese è stato per distacco tra i migliori (se non il migliore) del precampionato nerazzurro. E o c’è qualcosa che noi non sappiamo (ma non credo proprio) o sinceramente non vedo alcun motivo valido per panchinarlo. In campo, per fortuna lasciatemelo dire, non conta la carta d’identità, né quel che è stato o quello che sarà. Non c’è la politica di ogni lavoro o quasi, dove il vecchio dinosauro che non vuole perdere il posto mette i bastoni tra le ruote alle giovani promesse. E magari ci riesce pure.