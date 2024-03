Emerge anche un po' di gossip dalla serata di ieri al Meazza in cui Inter e Napoli si sono affrontate davanti a quasi 72 mila spettatori. Tra questi era presente, rigorosamente in posto VIP, anche Kristina Liliana, modella ucraina e, a quanto pare, amica di Marcus Thuram, che ha ringraziato pubblicamente sui social per l'invito: "Inter is always a vibe! Grazie Thuram per l’invito a San Siro” il suo messaggio.

Tra l'altro, Liliana ha già un passato 'legame' con l'Inter, essendo stata sposata per due anni con Lothar Matthäus, ex stella nerazzurra tra fine anni '80 e inizio anni '90, del quale indossava la maglia ieri allo stadio.