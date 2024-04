Concentrazione massima in questo rush finale per Alexis Sanchez, che ultimamente sta offrendo il suo contributo concreto all'Inter verso il traguardo dello scudetto. Ieri, ad esempio, il cileno è stato tra i migliori in campo nella gara pareggiata dai nerazzurri contro il Cagliari, aperta da una sua giocata con assist annesso per il gol di Marcus Thuram. "Focus", ha scritto su Instagram il Niño Maravilla. In allegato la firma social degli ultimi post: le due stelle.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!