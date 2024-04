"È ora che Suning venda l'Inter. Non possono più rimandare". Le parole sono del solito Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che più volte ribadito il suo interesse per l'Inter parlando anche di offerte messe sul tavolo per l'acquisto del club.

Uno scenario che il diretto interessato ha ribadito anche ai microfoni di Italian Football Podcast: "Ho fatto un'offerta molto seria e completa per l'acquisto del 100% dell'Inter presentata a Suning a febbraio. Eravamo molto vicini a concludere l’accordo", si legge nell'anticipazione pubblicata su X dal collega Nima Tavallaey Roodsari.

COMING SOON: @ItaFootPod & @footballitalia exclusive with @TZilliacus revealing “It’s time for Suning to sell Inter. Kicking can down the road.

I made a very serious, complete bid to buy 100% of Inter presented to Suning in February. We were very close to conclude deal.”