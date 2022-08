Sarebbe preoccupato per...? "Uno: Gosens è ancora un’incognita e Perisic era uno da 50 partite all’anno. Due: Dimarco è un quinto, non un terzo. Poi si può adattare come Darmian o D’Ambrosio, ma Inzaghi ha solo tre centrali di ruolo: gli altri sono arrangiamenti".

"Se fossi nei panni di Inzaghi ? Sarei felice perché è tornato Lukaku , un attaccante che sposta gli equilibri di squadra e un po’ “sposterà” anche il modo di giocare dell’Inter. Perché ci siamo rinforzati con due giocatori di qualità, ma prospettive opposte: Asllani è il futuro, Mkhitaryan va verso il fine carriera ma può dare un respiro importante a tutti gli altri centrocampisti". Lo dice Walter Zenga , intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport per parlare soprattutto delle prospettive nerazzurre in vista della stagione che sta per partire anche a livello ufficiale.

E figuriamoci se dovesse perdere Skriniar..

"La gente di fantasia sognava lui con Bremer e Bastoni: dietro si giocava con la sigaretta in bocca. E chi verrebbe al suo posto? Il problema è comune, con il mercato aperto fino alla quarta di campionato compresa. E se a fine agosto arriva un’offerta da 70 milioni? Il club lo vende, ovvio, ma poi l’allenatore cosa fa?".

Onana le piace?

"Reattivamente, elasticamente e anche scenograficamente forte, ma ha giocato poco negli ultimi due campionati, e in partite dominate, dove subiva pochissimo. Il paragone con Maignan non sta in piedi: il milanista era stato campione di Francia, Onana avrà il suo spazio, ma è un inserimento di prospettiva".

Dunque lei non vede un dualismo.

"L’Inter per me un titolare ce l’ha, è Handanovic. Inzaghi deve essere chiaro e decidere chi lo è dei due: punto. Non può alternarli: pensate al Napoli l’anno scorso, ci hanno rimesso tutti".

La Juve, come l’Inter, ha puntato più sulla solidità?

"Giocatori più pronti, per vincere subito. Il discorso non è nuovo, certo che un po’ di imbarazzo c’è nel vedere Scamacca, Lucca, Viti che vanno all’estero, e magari Casadei un giorno rischierà di fare altrettanto".