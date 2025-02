"Oaktree? Non posso parlare molto per conto loro. Abbiamo un presidente fantastico, Giuseppe Marotta, ha un curriculum straordinario nel fare bene le cose come competere per lo scudetto o per la Champions League". Lo ha detto Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital & Advisory, in occasione del 'Financial Time Business of Football Summit' di Londra.

In seguito, Zanetton, che dal giugno 2024 siede all’interno del CdA dell’Inter, ha parlato così del bilanciamento a cui un club di calcio deve mirare tra sostenibilità finanziaria e competitività sportiva "Il fronte sportivo è importante da mantenere, ma la sostenibilità finanziaria sarà fondamentale, non solo per l’Inter, ma per qualsiasi squadra. Il periodo in cui si potevano semplicemente accumulare perdite per centinaia di milioni di euro è finito, i regolamenti stanno cercando di fermarlo. Ovviamente, siamo nel settore dell’intrattenimento, dobbiamo accontentare i tifosi e produrre un grande prodotto. Tuttavia, alla fine dobbiamo anche guadagnare". Lo riporta Calcio e Finanza.

