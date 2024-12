Javier Zanetti è soddisfattissimo del 2024 della sua Inter. Davvero bello il post pubblicato sui social dal vicepresidente nerazzurro dopo l'ultima pennellata del Biscione nel corso dell'anno solare. Di seguito tutti i suoi ringraziamenti:

"𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞. Non c’è altra parola per un 2024 così bello, magico vissuto insieme alla nostra Inter.



Grazie al mister, tutto lo staff, un gruppo di ragazzi eccezionali, i tifosi nerazzurri nel mondo sempre al nostro fianco.



Un 2024 d’oro con 89 punti e una partita in meno, miglior attacco e miglior difesa in Serie A per questo anno solare.



Due sole sconfitte, una Seconda Stella indimenticabile per tutti noi, una Supercoppa Italiana e tanto lavoro, lavoro e ancora lavoro ogni giorno.



Avanti su questa strada per i nostri obiettivi. Grazie per questo grande anno e guardiamo al 2025 con voglia di migliorarci!



Forza Inter".