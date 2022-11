"I giocatori arrivano con una certa saturazione perché hanno giocato praticamente ogni tre o quattro giorni nel mese di ottobre e parte di novembre - spiega Pupi -. E giocano tutti in squadre costrette a vincere, con gli obblighi e le pressioni che questo comporta. Sarà un Mondiale strano perché mai giocato a fine anno, in piena stagione europea, con una serie di partite compresse in poche settimane. Ecco perché la serie di infortuni dolorosi come quelli di Lo Celso, Nico González e Joaquín Correa. Non è stata una coincidenza".