Javier Zanetti non è d'accordo su chi definisce sottotono il Mondiale disputato e vinto con l'Argentina da Lautaro Martinez, nonostante lo stesso abbia ammesso di non aver disputato il torneo che sperava in Qatar: "No, ha avuto qualche difficoltà legata a un infortunio che aveva (alla caviglia, ndr), ma alla fine è riuscito sempre a dare il suo contributo come successo quando ha segnato il rigore decisivo contro l'Olanda - le parole di Pupi alla Gazzetta dello Sport -. Diciamo che torna (all'Inter, ndr) da campione del mondo".