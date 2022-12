"Ora che siamo agli ottavi di finale, sono più tranquillo". La Nazionale argentina è sempre nel cuore di Javier Zanetti , che ai microfoni di Olé rimarca l'amore per l' Albiceleste : "Sono sempre stato orgoglioso di indossare la maglia del nostro Paese", ha spiegato Pupi, che ha poi parlato del traguardo storico che Lionel Messi raggiungerà in occasione dell'ottavo di finale contro l'Australia, vale a dire le mille partite da professionista. "Sono orgoglioso di ciò che Leo sta ottenendo. Ho giocato 1.114 partite ufficiali e la verità è che ho capito dopo cosa significa questo numero e tutti i chilometri che ho dovuto percorrere.

Quando sono arrivato a mille ero molto contento e immagino che Leo sarà lo stesso, al di là del fatto che sicuramente penserà più alla partita che a qualcosa di personale. Leo si merita tutto. Sta facendo una carriera straordinaria e che possa raggiungere anche quel numero mi rende molto felice. L'ho visto quando ha iniziato con noi in Nazionale e non sono sorpreso da tutti i record che sta facendo. Questo è uno in più e speriamo che con la millesima partita arrivi una gioia per lui e per tutti gli argentini".