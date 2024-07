Intervistato da Betsson.sport, Ivan Zamorano ha ricordato il momento della sua carriera in cui decise di trasferirsi all'Inter: "Avevo questa voglia di giocare nel campionato italiano, quindi ho parlato col mio agente e gli ho detto 'sai cosa c'è? Voglio giocare in Serie A' - le parole di Bam Bam -. Molte squadre si sono fatte avanti, però quando si è presentata l'Inter... Mi piacevano i suoi colori e il fatto che il presidente Moratti venne personalmente a Madrid per vedermi. Quindi scelsi e partii per una nuova avventura. Arrivai come personaggio, ma mi resi conto che c'erano personaggi migliori di me, che dovevo lottare per conquistarmi un posto da titolare. Quando in squadra hai gente come Baggio, Vieri e Ronaldo, devi dare il massimo".

