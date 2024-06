Una sconfitta che sembrava scritta, poi, a trenta secondi dal gong e dalla prospettiva di un altro ko, il guizzo incredibile di Mattia Zaccagni che riprende per i capelli un passaggio agli ottavi che appariva un miraggio fino a qualche secondo prima: l'Italia strappa all'ultimo tuffo l'1-1 con la Croazia nella sfida di Lipsia e va agli ottavi di finale di Euro2024. Dopo un primo tempo equilibrato, contraddistinto da una grossa chance per Alessandro Bastoni neutralizzata dal portiere croato Dominik Livakovic, la ripresa si apre come peggio non potrebbe per gli Azzurri: Davide Frattesi, entrato dopo l'intervallo, colpisce con la mano un pallone proveniente da sinistra con l'arbitro Danny Makkelie che assegna il rigore dopo veloce on-field review. Gigio Donnarumma dice no alla conclusione dagli undici metri di Luka Modric, ma nemmeno un minuto dopo una disattenzione della difesa spalanca la porta del vantaggio all'asso del Real Madrid che non sbaglia un'altra volta e infila il tap-in vincente dopo la respinta di Donnarumma sul colpo di testa di Ante Budimir.

Incassato il gancio al mento, l'Italia comincia a proporsi in avanti ma senza spunti davvero interessanti anzi sprecando malamente le potenziali occasioni che riuscivano a creare. I Vatreni hanno sempre vita facile, facendosi notare anche per qualche contatto proibito (brutto l'intervento di Marcelo Brozovic sull'ex compagno Alessandro Bastoni). Sembrava finita, ma all'ultimissimo assalto l'attaccante della Lazio si inventa una prodezza clamorosa, un tiro a giro che non lascia scampo a Livakovic e regala all'Italia un pareggio forse non del tutto meritato ma salvifico, che vuol dire secondo posto e accesso agli ottavi senza passare dalla lotteria delle ripescate. Appuntamento a sabato 29 giugno a Berlino per la gara contro la Svizzera di Yann Sommer, sfida da affrontare senza Riccardo Calafiori (protagonista nell'azione del pareggio), ammonito e in diffida.

Nell'altro match del girone disputato a Düsseldorf, la Spagna, seppur imbottita di seconde linee, ha superato l'Albania per 1-0 grazie al gol vittoria di Ferran Torres, dominando nel primo tempo mentre nella ripresa la squadra di Sylvinho ha provato con coraggio a creare qualche pericolo, ma non è bastato ad evitare l'eliminazione dal torneo.

