È Webuild il colosso incaricato da Palazzo Marino per compiere gli studi di fattibilità a proposito della ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza. A parlare di alcuni dettagli sull'idea studiata per permettere a Milan ed Inter di continuare a giocare al Meazza durante i lavori è Massimo Ferrari, amministratore delegato di Webuild.

"Lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto, chiedendo al limite di spostare una partita, l'ultima o la prima, se necessario. Per aumentare le entrate delle due società bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio. Per la nuova area vip, in particolare, sarebbero tre le soluzioni: crearla tra il primo e il secondo anello, utilizzare in parte quello spazio e in parte svilupparla all'esterno o svilupparla solo all'esterno con un accesso preferenziale al campo" ha detto a Rai Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!