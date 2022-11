In un'intervista concessa a Vanity Fair, Wanda Nara è tornata a parlare del suo rapporto ormai finito con Mauro Icardi e anche ai tempi in cui l'argentino era a Milano.

A che punto siete con le carte del divorzio?

"Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: “Fermiamoci”. Poi sono partita per l’Argentina".

L’autunno scorso lo scoop l’ha fatto partire lei: ha trovato dei messaggi della modella argentina China Suarez nel cellulare di suo marito e si è sfogata su Instagram.

"Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. È stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Io ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po’ di esperienza".

Sta derubricando il tradimento a stupidaggine da ragazzino?

"Credo si sia trattato di quello. Anzi, dopo il fatto, lui ha capito ancora di più quanto mi amasse. Io lo sbaglio l’ho perdonato, il problema è stato un altro".

Quale?

"La donna in questione è arcinota in Argentina per aver sfasciato numerose famiglie famose. Una volta si è messa con un attore mentre la moglie di lui era incinta, e ha perso il bambino. Un’altra ha soffiato il marito a una madre a cui poco prima era morta una figlia. Non solo: siccome la conosco, mentre adescava mio marito, scriveva anche a me come fossimo amiche. Mi diceva che voleva venire a trovarmi a Parigi, mi chiamava in FaceTime. L’ho trovato insopportabile".