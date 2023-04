Volata per la prossima Champions ad alto tasso adrenalinico dietro al Napoli. Daniele Adani, alla Gazzetta dello Sport, fotografa la situazione delle contendenti.

Cominciamo dalla Lazio: dovesse sbancare San Siro rafforzerebbe di molto la sua candidatura a chiudere tra le prime quattro?

"Senz’altro. Aggiungerei che se la squadra di Sarri dovesse vincere con l’Inter, quasi potrebbe non prestare occhio al risultato delle altre. Riporterebbe i nerazzurri a dieci punti di distanza, dove erano prima del capitombolo col Torino, e, al di là di come sarà andata a finire Roma-Milan il giorno prima, avrebbe guadagnato terreno sulla 5a e sulla 6a".

Alle spalle della Lazio c’è la Juventus.

"Insieme all’Inter, la squadra più attrezzata e forte dell’intera Serie A. Per calendario e valore della rosa, è l’unica su cui mi sbilancerei dicendo che centrerà un posto nelle prime 4. Anche se, ovviamente, resta l’incertezza sul fronte giustizia sportiva e Uefa".

E veniamo al Milan…

"Io credo che il calendario peggiore ce l’abbia l’Inter, ma subito dopo ci sono i rossoneri, che dovranno giocare ancora con Roma, Lazio e Juve. Il Milan, proprio come i cugini, ha buttato via tanti punti e ora si trova in una situazione complicata, perché ovviamente tra poco la testa andrà inevitabilmente all’Euroderby di Champions".

Quanto potranno incidere le due semifinali di coppa?

"Tantissimo. Io ci sono passato nel 2003, non riesci a pensare ad altro nei giorni precedenti. Hai voglia a dire a Milan e Inter che devono conquistarsi un posto nella prossima Champions quando un’intera città ha la testa a quel doppio appuntamento. Le milanesi in campionato rischiano, inutile negarlo".

A proposito di argentini, l’Inter pare aver ritrovato il vero Lautaro. E pure Lukaku…

"Sarebbe fondamentale per i nerazzurri. Davanti hanno partite in cui serve chi è capace di fare la differenza. In campionato devono ancora affrontare Lazio, Roma, Atalanta e Napoli. Oltre a Torino e Sassuolo che, come sanno bene Lazio e Juve, sono squadre pericolose. Lukaku credo sia al 60%, ma se prende fiducia, poi è contagioso per il gruppo".

