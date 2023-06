Nel corso di un'intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo, Christian Vieri ha ripensato alla sconfitta subita nella finale di Champions League dall'Inter, che si è arresa, non senza rimpianti, al Manchester City: "Ai nerazzurri è mancato solo il gol, nient'altro - ha sottolineato Bobo -. L'Inter ha dominato, è stata migliore in campo: poteva fare tre o quattro reti, era in formissima. Ma il calcio a volte è così. L’Inter, però, resta uno squadrone incredibile".

Chiuso il capitolo Istanbul, l'ex centravanti ha allungato il suo sguardo al futuro, in particolare provando a comporre il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione: "Lukaku me lo tengo tutta la vita. E’ uno che deve giocare sempre, ma ha bisogno dei novanta minuti. La prossima stagione mi aspetto da lui venticinque gol. Con Martinez forma una coppia strepitosa".

