Protagonista del podcast 'The Overlap', nel passare in rassegna gli allenatori avuti nella sua lunga e luminosa carriera, Patrick Vieira ha descritto in maniera esaustiva la figura di José Mourinho: "Quando ero all'Inter ho l'ho avuto come allenatore, ed era spietato: diceva che l'importante è competere e vincere. Ho preso anche questo insegnamento: se vuoi vincere, ci vuole un po' di spietatezza nel prendere le decisioni".

