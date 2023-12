Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, raggiunto dai cronisti presenti davanti al red carpet del Gran Galà del Calcio AIC, ha elogiato così l'Inter di Simone Inzaghi prima in classifica: "Reagisco da osservatore e dico che è giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. All'Inter devo molte qualità: è una squadra matura, in relazione, che ha un calcio fisico, tecnico e relazionale, inteso come unità del blocco squadra. L'Inter ha tutte queste caratteristiche, è una squadra matura anche nei comportamenti fra loro che vedo in campo. Ciò la dice molto sulla costruzione di questa squadra".

Ma meglio questa Inter o il suo Napoli?

"Al Napoli ho visto fare splendide partite, non è riuscito però a mantenere il ritmo visto in precedenza. Per il momento l'Inter ha molti meriti, la classifica non è quella finale ma per il momento i nerazzurri sono primi meritatamente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!