Adriano Galliani smentisce le voci di mercato che vorrebbero il Monza interessato a Joaquin Correa. Intercettato dalla stampa all'evento di rinnovo Motorola come sponsor del club biancorosso, l'amministratore delegato del Monza risponde così alle domande sul Tucu: "Telefonata con l'Inter per Correa? No no, noi davanti siamo in tanti. Acclarato che si gioca con il 3-4-2-1, noi davanti abbiamo tanti giocatori: pensiamo a Colpani e Forson sottopunte di destra e magari anche Vignato, Caprari e Mota di là (a sinistra, ndr), Petagna e Djuric punte. Noi in questo momento siamo in sette per tre ruoli, numericamente in avanti siamo coperti".

VIDEO - Correa idea di mercato per il Monza? Ecco la risposta di Galliani ⬇️️ pic.twitter.com/clhY0O36bk — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 16, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!