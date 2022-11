Presente come invitato speciale alla presentazione del libro di Marco Bellinazzo "Le nuove guerre del calcio", alla libreria Feltrinelli Duomo a Milano, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha preso la parola per offrire la sua testimonianza di dirigente navigato che ha vissuto diverse epoche del calcio: "Nella tua prefazione c'è un'evocazione del modello di calcio romantico defli anni '60, '70 e '80 che oggi sta scomparendo. Come tu hai sottolineato, ho vissuto tanti cambiamenti, la prima domanda che devo pormi è: cosa è una squadra di calcio? E' un fenomeno sportivo, sociale, di aggregazione, è un contenitore di tanti valori. Oggi sicuramente è business, ma anche un gioco in cui si vivono emozioni contrastanti come la vittoria e la sconfitta. In questi 40 anni ho accompagnato questi cambiamenti radicali: siamo passati dal calcio degli anni 40', in cui per descrivere un gol ci voleva una raccolta di poesie di Saba, ai giorni d'oggi che l'esplosione di gioia viene soffocata dal Var, uno strumento tecnico indispensabile che serve per far diminuire gli errori, anche se non è la perfezione".

Le proprietà straniere in Italia.

"Il derby è qualcosa di forte e sentito, prima tra i club di proprietà di Berlusconi e Moratti, oggi i presidenti sono stranieri, a dimostrazione che il romanticismo rischia di perdersi. Si è passati dal mecenatismo a un modello di business diverso; quando facevo le prime riunioni di Lega erano momenti conviviali perché non c'erano soldi da dividere e quindi non c'era litigiosità. Trovarsi era semplicemente un'occasione per parlare di regolamenti o altro. Oggi siamo davanti a un fenomeno che tocca svariati miliardi, il compito del presidente di Lega Casini è veramente difficile: ogni tanto ci penso che non è facile mettere assieme 20 teste. La società di calcio è qualcosa che fa riferimento all'intrattenimento, dove costi e ricavi sono importanti. Ai tempi del mecenatismo il risultato sportivo veniva prima dell'equilibrio di bilancio: il presidente chiamava il ragioniere, che gli chiedeva di staccare l'assegno. Oggi i titoli aziendali sono infiniti e bisogna pensare prima all'equilibrio economico-sportivo, poi a quello sportivo".