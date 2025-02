Mentre Inzaghi pensa alla trasferta di domani in casa della Fiorentina, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta infiamma la vigilia. Presente con il resto della squadra alla stazione di Rho Fiera dalla quale i campioni d'Italia sono in partenza per il capoluogo toscano, il presidente della Beneamata è stato pizzicato dai giornalisti presenti al momento di firmare autografi ai supporters presenti sul luogo che lo hanno stuzzicato sulle prossime mosse di mercato.

"Quest’estate qualche altro bel colpo, presidente" ha detto uno dei tifosi nerazzurri, parole accolte con tanto di sorriso sulle labbra da Marotta.