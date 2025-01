Durante l'intervento dal palco nel corso dell'evento organizzato questa mattina dall'Adise, Beppe Marotta racconta anche un curioso retroscena legato alla dirigenza dell'Inter mentre la squadra di Inzaghi sfidava il Monaco nell'ultima giornata di Champions: "Oggi viviamo un format nuovo, inedito e adrenalinico. Durante la partita avevamo un dirigente che seguiva le altre gare dalla tv: noi eravamo quarti e potevamo salire al terzo o al secondo, ma poi vedevamo come le altre squadre come l'Atalanta oscillavano tra le prime otto e in un momento era dentro e in un altro fuori".

Poco prima del sorteggio del playoff di Champions (che alla fine ha accoppiato PSV-Juve e Milan-Feyenoord), il presidente nerazzurro si esprimeva invece così sul nuovo format: "Siamo in una situazione a mio giudizio molto interessante e adrenalinica che in questo momento accetto, poi è chiaro che nel sorteggio dei playoff il calcio italiano rischia di vedere tre squadre che si incontrano tra di loro perché ci può essere il derby Milan-Juve e successivamente noi rischiamo di giocare con una delle vincenti. Questa roba qua forse potrebbe essere meglio tutelata per il nostro ranking, perché se no si abbassa. Però vedo che sono tutti interessati, quindi accettiamola".

