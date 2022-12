Lo scorso 22 ottobre l'Inter annunciava la partnership con eBay, diventato ufficialmente da quel giorno Official Marketplace del Club nerazzurro per le stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/2024. La novità delle ultime ore è che il brand leader nel commercio globale sbarca anche sulla maglia da gara dei nerazzurri: sarà sponsor di manica, come fa sapere il club in un video lanciato sui social ed accompagnato dalla frase di accoglienza "Benvenuto sulla nostra maglia eBay".