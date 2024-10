Intervenuto in zona mista, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così il match vinto oggi per 4-0 contro la Stella Rossa: "Sono due ottime partite e come avevo detto a Udine, abbiamo fatto una bella gara stasera seppur con delle sbavature - ha esordito -. Stasera avevamo tutto da perdere perché dovevamo dare seguito alla prova di Manchester, abbiamo trovato una squadra che si difendeva bassa ma siamo stati bravi, abbiamo fatto girare la palla rischiando quasi nulla, ho fatto i complimenti ai ragazzi", le parole del tecnico dell'Inter.

Taremi ha rotto il digiuno ed è stato il migliore in campo stasera. Per lei è quasi un titolare bis?

"Stasera ho ricevuto delle ottime notizie da lui, ma non solo da lui. Ho messo in campo ragazzi che avevano giocato un po' meno ma non avevo nessun dubbio. Anche Arna è stato bravo, così come i giocatori che sono entrati".