A volte per un centrocampista o un difensore un salvataggio vale come un gol. E' il caso anche di Nicolò Barella, autore di una prestazione importante nel big match di San Siro contro il Napoli. Le telecamere di DAZN, come evidenziato nel format Bordocam, hanno immortalato l'esultanza feroce del centrocampista nerazzurro dopo aver fermato Kvaratskhelia.