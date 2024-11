"Sono felicissimo per il gol e per la prestazione. Andiamo avanti così, forza Inter". Queste sono le parole che Joaquin Correa ha rilasciato ai canali ufficiali della Lega Serie A dopo la manita rifilata dall'Inter al Verona e dopo aver conquistato il premio di MVP della partita del Bentegodi grazie ad una prestazione super.

Per l'argentino, tornato titolare con l'Inter oltre 550 giorni dopo, un gol e due assist (oltre a due legni colpiti). E spunta il like del connazionale Lautaro: il capitano nerazzurro non ha preso parte alla sfida a causa della febbre. Tra i commenti anche quello di Steven Zhang: "Forza Tucu". L'ex presidente nerazzurro ha dedicato anche una storia al suo ex giocatore: "Tutti tifano il Tucu".