Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer del fondo del Bahrein Investcorp, è intervenuto nel corso dell’evento ‘Merger & Acquisition Summit 2024’ de Il Sole 24 Ore, dicendo la sua sui rumors che hanno visto protagonista la stessa Investcorp relativamente al presunto interesse per l’acquisizione del Milan e dell’Inter: “Inter e Milan sono club straordinari, in primo luogo per la loro base di tifosi. Però quando leggo certe cose sulla stampa dove dicono che Investcorp fa questo e quello mi viene da scuotere e grattarmi la testa chiedendomi: 'Ma davvero? Non ricordavo'. La risposta è no, non siamo interessati. Negli ultimi anni ci sono state tante voci, ma non abbiamo mai avuto l’intenzione di investire in queste due società. Loro hanno già le loro proprietà, Steven Zhang e RedBird sono degli ottimi azionisti. Non è un investimento su cui puntiamo".

Non vengono del tutto chiuse le porte ad un ingresso nel calcio italiano: "Parliamo di un settore particolarmente interessante perché ad esempio è trainato dalla passione. Nei prossimi 10 anni quella italiana potrà essere una delle principali leghe mondiali e se potremmo averne una parte sarebbe magnifico. Alcuni dei principali club italiani puntano a costruire il cosiddetto stadio del ventunesimo secolo, noi lavoreremmo volentieri nel background in particolare a livello di equity per mettere insieme progetti a livello infrastrutturale. È un grande asset e si lega alla passione dei tifosi, che supporta la struttura e sarebbe un piacere esserne coinvolti. Spero che però in Italia diventi più pragmatici a livello di approvazioni e procedure quando si parla di questi progetti", la sua chiosa riportata da Calcio e Finanza.

