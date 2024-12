Jasper Van Leeuwen, ex direttore sportivo del Volendam che ha avuto modo di vedere da vicino i primi passi tra i professionisti di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, commenta per il sito TuttoVeneziaSport i progressi dei due giocatori di scuola Inter ora in forza al club lagunare: "In loro vidi subito tanto talento. Già dalle prime volte in cui li vidi in azione si notava, ma la combinazione perfetta è stata nel fatto che oltre al talento avevano entrambi tanto carattere da abbinare. La prima cosa importante è stata dargli fiducia e spazio. La seconda è stata lavorare sulla loro continuità. Abbiamo infine lavorato anche dal punto di vista della loro crescita fisica, che li ha aiutati molto ad essere forti ed esplosivi. Nel caso di Stankovic lo aiuta nell'essere più efficace nella reattività, in quello di Oristanio per essere ancora più difficile da fermare davanti".

Oristanio quale livello può raggiungere? Si parla della Nazionale per lui.

"Personalmente lo seguo da quando aveva 16 anni, nella mia opinione per quello che ho visto penso che sia fra i migliori 3-4 della sua generazione e che abbia il potenziale di giocare sia nella Nazionale italiana che per un top team. Ho parlato molto di questo con lui, come sfida. Magari anche lì in Italia vi sarete accorti che per esempio nella finalizzazione o nell'ultimo passaggio abbia ancora dei margini di miglioramento che sta completando. Ma è esplosivo, ha grande velocità ed 1 contro 1. Crescendo, gli dicevo che sarebbe arrivato a segnare anche di più e penso che questo momento sia arrivato".

Stankovic un giorno sarà un portiere da top team? I tifosi dell'Inter cominciano a chiedersi se non stiano perdendo un grande talento.

"Non sono un grande esperto di portieri in particolare, ma quello che posso dire è che lui è davvero eccezionale, in particolare per i riflessi che ha. Non ho mai lavorato con un portiere che avesse più riflessi di lui fino ad ora. Poi è fantastico nella tecnica che ha. Magari non sarà alto 2 metri, ma la sua esplosività lo aiuta a compensare questo aspetto alla grande. L'unica cosa da chiedersi era la sua reazione alla pressione, per esempio: ha un carattere enorme e sta dimostrando di non soffrirla affatto".

