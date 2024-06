Willem van Hanegem, ex calciatore e allenatore olandese, vorrebbe vedere Denzel Dumfries e Jeremie Frimpong insieme contro la Francia, anche per una questione caratteriale. Questo il suo pensiero dalle colonne dell'Algemeen Dagblad: "Questa cosa che Frimpong non può giocare con Dumfries è una sciocchezza. Ovviamente è possibile. E lo farei già venerdì, del resto Dumfries se ne frega di quei francesi, chiedetelo solo all'irritante Theo Hernández, con il quale litiga spesso con l'Inter contro il Milan. E Frimpong non si preoccupa di nessun avversario. Questo può davvero essere utile per gli Europei. E sicuramente venerdì".

