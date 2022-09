All'improvviso la notizia che non ti aspetti: il Monza e Ranocchia si separano. Ecco il comunicato del club di Berlusconi che annuncia l'addio all'ex centrale nerazzurro: "AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro".