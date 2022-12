Dopo le tante indiscrezioni, arriva l'ufficialità: l'Inter scenderà in campo giovedì 22 dicembre alle 18:00 allo Stadio Oreste Granillo per un'amichevole contro la Reggina. Di fronte, quindi, i due fratelli Inzaghi, Simone e Filippo.

"In vista della ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio con l'impegno casalingo contro il Napoli, i nerazzurri dunque sfideranno la Reggina: un confronto che manca dalla stagione 2008/2009, anno dell'ultimo doppio confronto in Serie A tra le due formazioni", si legge sul sito nerazzurro.