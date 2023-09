L'Inter blinda i giovani con i rinnovi di contratto. Come ufficializzato poco fa da una nota del club nerazzurro, "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic". Un importante attestato di stima per il difensore classe 2005 e per il coetano centrocampista serbo, figlio dell'ex nerazzurro Dejan.

