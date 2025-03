L'Inter ha annunciato un accordo di partnership con Vedrai SpA per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026. "La collaborazione - si legge nella nota ufficiale del club - unisce due eccellenze del Made in Italy e segna un'importante sinergia tra innovazione e sport, con l'obiettivo di integrare soluzioni avanzate di intelligenza artificiale nella gestione strategica del Club, testimoniando ancora una volta l’attenzione dell’Inter verso le nuove tecnologie e la continua evoluzione.

Vedrai, la tech company italiana che sta rivoluzionando il modo in cui le aziende prendono decisioni di business, mette a disposizione la sua esperienza nell’ambito della Decision Intelligence per supportare e affiancare il Club in ambiti strategici rilevanti come il ticketing.

"Siamo orgogliosi di questa partnership con FC Internazionale Milano. In Vedrai ci impegniamo a offrire soluzioni tecnologiche di avanguardia, capaci di supportare i nostri partner nel raggiungimento dei loro obiettivi attraverso strategie data driven. Crediamo che questa collaborazione rappresenti un esempio concreto di come l’innovazione possa generare valore; siamo orgogliosi di poter contribuire a rendere il club ancora più dinamico e competitivo" il commento di Michele Grazioli, CEO di Vedrai