Sarà, come noto, il Giappone ad ospitare l’Inter nel tour estivo del 2023: i nerazzurri, comunica il club, saranno protagonisti di due amichevoli d’eccellenza e di numerose attività dedicate all’ampia fanbase locale. Il 27 luglio l’Inter affronterà l’Al Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka per poi spostarsi a Tokyo, dove il 1° agosto, come vi abbiamo riportato, l'Inter sfiderà il Paris Saint Germain al National Stadium della capitale giapponese.

Oltre alle amichevoli, il Club nerazzurro organizzerà alcune attività dedicate alla fanbase locale, che conta più di 1.5 milioni di fan più fedeli, e ai 200 soci Inter Club Tokyo e Osaka. Durante il tour, organizzato in collaborazione con il promoter TIG, verranno inoltre coinvolti i quasi duecento bambini di Inter Academy Japan, progetto attivo dal 2014, e alcuni partner nerazzurri.

