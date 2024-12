Tra i premiati dell'Inter al Gran Gala del Calcio AIC, andato in scena ieri a Milano, Marcus Thuram si è soffermato anche con Sportmediaset per parlare dell'attualità nerazzurra, descrivendo così l'avvio di stagione della squadra, tra campionato e Coppa: "Le partite non si assomigliano, anche in Italia ci sono grandi squadre. Abbiamo incontrato dei problemi all'inizio, ma ora stiamo andando molte bene, stiamo crescendo. In Champions abbiamo fatto 5 prestazioni molto serie, senza prendere gol: siamo contenti".

Stai segnando di più, cosa è cambiato?

"Niente, sono lo stesso Marcus e gioco sempre nella stessa squadra. Provo ad aiutare i compagni con gol, assist e giocate".

C'è preoccupazione per quanto successo a Bove in voi giocatori?

"Ieri (domenica, ndr) è stato un momento molto difficile da vivere perché il fratello di mio padre è morto così. Menomale che ho visto che Bove sta bene, risponde alle domande. Speriamo non succeda più. Dobbiamo continuare a vivere e a giocare, sappiamo che queste cose succedono".

