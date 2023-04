Da ex interista, cos'è per Thiago Motta la Juventus? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i bianconeri, l'allenatore del Bologna preferisce dribblare la domanda sulla nota rivalità con la Signora: "Non ho tempo di pensare a queste cose, io mi concentro sul Bologna e su come affrontare la prossima nostra avversaria. Sono una grande squadra, noi dobbiamo affrontarli con i nostri mezzi, cercando di essere concreti e di gestire bene i momenti che saranno dalla nostra parte e quelli dalla loro".

Si parla poi anche dell'arrivo in Italia del presidente Saputo e di una possibile chiacchierata sul futuro dopo la partita: "Nel momento giusto la faremo, parleremo degli obiettivi che ha questa realtà. Oggi però penso al presente, cioè alla Juventus", conclude Motta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!