Le gerarchie nel reparto portieri della Nazionale svizzera resteranno cristallizzate a Euro 2024. Lo ha chiarito Murat Yakin, ct degli elvetici, nel corso di una lunga intervista esclusiva rilasciata a 20 Minuten, a poco più di un mese dall'esordio nel torneo continentale contro l'Ungheria: "Non cambio opinione: Yann Sommer è il titolare. Mi sono congratulato con lui per lo scudetto, sono stato al campo di allenamento dell'Inter a fargli visita".

La scelta di Yakin non cambierebbe nemmeno se Gregor Kobel dovesse vincere la Champions League con il Borussia Dortmund nella finale di Londra contro il Real Madrid: "Siamo felici di poter contare su diversi portieri di alto livello, ma ciò che spesso viene trascurato in questa discussione è la coerenza - ha precisato -. Mi sarebbe piaciuto far giocare Gregor in tre occasioni, ma è stato sfortunato con gli infortuni".

