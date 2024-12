La Lega Serie A ha svelato il programma delle attività stampa per Inter-Atalanta e Juve-Milan, le due semifinali della 'EA SPORTS FC Supercup 2024/2025'. Si parte con la conferenza di Simone Inzaghi e di un calciatore nerazzurro, presso l'Al-Awwal Park Stadium, a partire dalle ore 10.30 locali (le 8.30 italiane) di mercoledì 1° gennaio, giorno di vigilia. Poi sarà il turno dell'Atalanta: alle ore 11.30 locali parleranno Gian Piero Gasperini e un giocatore, sempre l'Al-Awwal Park Stadium.

Al'Al Riyadh Club, invece, alle 14.30 italiane, andrà in scena l'allenamento dei campioni d'Italia, con i primi 15 minuti aperti ai media. Un quarto d'ora dopo, ma al Prince Faisal Stadium FC, scenderà in campo per la rifinitura la squadra bergamasca.

Mercoledì 1° gennaio 2025

INTER: ore 10.30 (local time): conferenza stampa di Simone Inzaghi accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti. Ore 16.30 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media.

ATALANTA: ore 11.30 (local time): conferenza stampa di Gian Piero Gasperini accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

Ore 16.45 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i primi 15 minuti aperti ai media.