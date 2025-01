La vittoria di prestigio sul Milan in Champions League non è l'unica notizia buona delle ultime ore per Fabio Cannavaro. Parlando alla stampa, infatti, il tecnico della Dinamo Zagabria ha aggiornato anche sul miglioramento di condizione di Petar Sucic: "Ha iniziato a correre, ma ha ancora molto lavoro davanti a sé. Lo stiamo aspettando, ma il mio focus è sui giocatori che sono a mia disposizione".

Il centrocampista croato, noto obiettivo di mercato dell'Inter, ha tolto il tutore alla gamba dopo l'operazione al metatarso dello scorso 25 novembre e ha ripreso il programma di recupero verso il ritorno in campo.

