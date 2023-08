Francesco Pio Esposito si è fatto bastare una manciata di minuti per mettere a referto il suo primo gol con la nuova maglia dello Spezia: l'ex bomber della Primavera dell'Inter, entrato a inizio secondo tempo, ha timbrato il 2-1 al 72' regalando ai liguri il sorpasso definitivo e la vittoria nell'amichevole contro il Wolfsburg, prima ripreso da Raimonds Krollis. Il classe 2005 ha subito messo in mostra il miglior colpo del suo repertorio, convertendo in rete un cross da destra con una bellissima incornata.